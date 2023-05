Homem é preso suspeito de atirar em mulher e criança em tentativa de vingança pela morte do irmão em MT

O jovem Paulo Henrique Miguel dos Santos, de 25 anos, foi assassinado a tiros no Distrito de Assari, em Barra do Bugres, a 516 km de Cuiabá, nessa segunda-feira (29). Na tentativa de vingar a morte do jovem, o irmão dele feriu uma mulher e uma criança de 7 anos, que foram socorridas e encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.