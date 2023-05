MP investiga irregularidades no Hospital Santa Casa após denúncia de comissão da ALMT

Por Rogério Júnior e Kessillen Lopes, g1 MT

O Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT) instaurou um inquérito, nessa segunda-feira (22), para investigar irregularidades encontradas no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá. A denúncia tem como base um relatório elaborado durante uma visita técnica feita pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa do estado (ALMT).

Ao g1, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou, em nota, que a unidade possui alvará sanitário e de funcionamento, seguindo os protocolos da Vigilância Sanitária. As adequações pontuais de estrutura são feitas continuamente, segundo a secretaria, tendo em vista que o prédio tem mais de 100 anos.

No relatório da Comissão, as irregularidades na infraestrutura variam entre dreno de ar-condicionado inacabado, instalação elétrica exposta, infiltração no telhado e pintura sendo feita por cima de mofo.

Na sala de repouso de enfermeiros, por exemplo, os fiscais apontaram riscos de acidente e estrutura fora de qualquer norma trabalhista, como instalações sanitárias inadequadas, sem ventilação natural, camas de beliche sem escada e proteção.

Na UTI adulta, foi encontrado infiltração na parede e revestimento quebrado. Já na radiografia infantil foi identificada uma instalação elétrica de ar-condicionado inadequada. Na ala pediátrica, encontraram infiltrações superiores e inferiores, além de pintura deteriorada com mofo.