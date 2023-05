Reação e tiros – Criminoso morre em confronto com a Rotam em bairro de VG

Do: MidiaNews

O embate aconteceu na tarde desta terça-feira (23); a ocorrência ainda está em andamento

Pelo menos um criminoso morreu na tarde desta terça-feira (23) durante um confronto com a equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) da Polícia Militar, em Várzea Grande.

As informações ainda são preliminares e a ocorrência segue em andamento. O local do conflito teria sido atrás do Auto Shopping Fórmula, no bairro Jardim Cerrados.

A Rotam é uma operacional de elite das polícias militares, que atuam em vários estados brasileiros.

A reportagem está em atualização.