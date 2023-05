Campeonato Amador começa no próximo sábado no Félix Belém de Castro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, o Campeonato de Futebol Amador Artêmio Cazarin, começa no próximo sábado (27) com dois jogos no Estádio Municipal Félix Belém de Castro. Artêmio Cazarin foi pioneiro de Campo Verde e um grande apaixonado pelo futebol.

A cerimônia de abertura está marcada para as 16 horas. Em seguida, abrindo a competição, jogam União Renegados e Família Barça, valendo pelo grupo B.

Na sequência, valendo pelo grupo A da competição, se enfrentam Os Limitados Futebol Clube e Democrático Campo-verdense. O jogo está marcado para as 17h40.

No domingo, no Miniestádio Lucas Rudnick, o Real Football Clube enfrenta o Chapada Futebol Clube, às 15h30. A primeira rodada do Campeonato prossegue na quinta-feira (1), com o jogo Unidos de Campo Verde versus Democráticos Campo-verdense, às 19h30 no Estádio Municipal Félix Belém de Castro, valendo pelo grupo A.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a competição terá a participação de 20 equipes, sendo 13 de Campo Verde e as demais de cidades da região. O campeão leva um prêmio de R$ 7 mil e o segundo colocado R$ 3 mil. Os jogos serão no Estádio Municipal Félix Belém de Castro, no Miniestádio Lucas Rudnick e no Miniestádio Ivo Hauber Júnior, no bairro São Miguel, às quintas-feiras, sábados e domingos. A competição vai até o dia 22 de julho, quando será disputada a grande final.