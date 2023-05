Morte na Serra – Polícia: homem matou caminhoneiro após “fechar” vítima na BR-364

Do: MidiaNews

Edivaldo Francisco Júnior tinha 38 anos; ele foi esfaqueado em rodovia por colega de profissão

A Polícia Civil apurou que o caminhoneiro que assassinou na quarta-feira (17) o colega de trabalho Edivaldo Francisco Júnior, 38, na Serra de São Vicente, em Santo Antônio do Leverger, teria iniciado a briga de trânsito após “fechar” a vítima.

De acordo com a perícia realizada no local e depoimentos dos envolvidos, o autor do crime colidiu e danificou a lateral do veículo de Edivaldo durante uma “fechada” na rodovia.

Após isso, a vítima tentou ultrapassar o caminhoneiro e colidiu em um dos eixos da carreta. Ele ainda bateu em outros caminhões e por fim na grade de proteção da estrada.

O criminoso, então, desceu do veículo e o esfaqueou nove vezes, atingindo-o no coração e estômago.

Ele fugiu, mas foi localizado e preso às 23h de quarta, ainda em Santo Antônio do Leverger.

Flagrante

Na manhã desta quinta-feira (18) ele foi interrogado pelo delegado Henrique Espíndola e autuado em flagrante.

As roupas que usava no momento do crime estavam com marcas de sangue, e foram apreendidas para serem avaliadas pela perícia.

O caso é investigado.