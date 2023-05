Desaparecimento de jovem de SP sequestrado e morto em MT completa 1 mês e polícia intensifica buscas pelo corpo

De acordo com a polícia, um adulto foi preso e um adolescente apreendido em flagrante no início da investigação. Um terceiro morreu em confronto com os policiais durante as buscas pelo jovem.

Sequestro

No dia 19 de abril, Pablo e outro colega de trabalho estavam em um bar da cidade, quando foram abordados e sequestrados. Eles teriam sido levados para uma casa, onde foram torturados por membros de uma facção criminosa.

Durante a investigação, os policiais localizaram a casa onde ocorreu a tortura contra Pablo. No local, foram encontrados os documentos das duas vítimas e um suspeito foi detido.