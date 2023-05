Mateusinho, do Cuiabá, é flagrado em troca de mensagens com apostadores: “Missão foi cumprida”

Por Flávio Santos, Gabriel Barros e Derik Bueno — Cuiabá

Alvo de investigação da 1ª fase da Operação Penalidade Máxima, o lateral-direito Mateusinho, hoje no Cuiabá, aparece em mensagens trocadas em um grupo com sete pessoas. O jogador indica ser punido propositalmente com cartão durante jogo da Série B do Brasileiro do ano passado, quando defendia o Sampaio Corrêa.

Os diálogos foram obtidos pela 2ª fase Operação, tocada pelo Ministério Público de Goiás.