Menina de 2 anos que morreu com tiro acidental em MT brincava com prima quando encontraram arma, diz delegado

Eloá Victória Silva Oliveira, de 2 anos, que morreu com um tiro acidental no Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá, brincava com a prima de 5 anos quando encontraram a arma, segundo o delegado Olímpio Fernandes, que está investigando o caso. A vítima é filha de um policial militar e a prima teria encontrado a arma em um fundo falso de uma mesa de cabeceira.