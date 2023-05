Energisa anuncia implantação de usina fotovoltaica em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Investimento vai ampliar a oferta de energia e alavancar ainda mais o crescimento econômico do Município

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes de Oliveira recebeu, na última terça-feira, uma ótima notícia. A (Re)Energisa, empresa subsidiária do Grupo Energisa, anunciou que investirá na implantação de uma indústria geradora de energia fotovoltaica – UFV – no município.

Os investimentos, de acordo com o prefeito, serão entre R$ 25 e 30 milhões. A obras da UFV serão iniciadas em junho, com previsão de conclusão em setembro, e devem gerar mais de 30 empregos diretos. As licenças prévias de instalação e operação, informou o prefeito, já foram entregues à empresa.

Alexandre Lopes destacou também que a implantação da indústria de geração de energia será executada de forma ambientalmente correta. “Todo esse investimento será feito sem que seja derrubado nenhuma árvore, favorecendo ainda mais no tocante às questões ambientais”, destacou o prefeito.

A unidade, conforme informou a empresa, terá capacidade para gerar em torno de 5 megawatts e ocupará uma área de aproximadamente 10 hectares localizada no final da Avenida Lourival Lopes, próxima ao Distrito Industrial II.

“Campo Verde passará a ser grande geradora de energia limpa”, ressaltou o prefeito Alexandre Lopes. “E investimento como esse favorece a oferta de energia em nosso município e contribui com o crescimento pelo qual Campo Verde está passando”, frisou o gestor.