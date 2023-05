Alunos da Escola Municipal São Lourenço fazem experiência com lançamento de foguetes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Esta quinta-feira (18) foi diferente para os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal São Lourenço, dos períodos matutino e vespertino, que trocaram as salas e os bancos escolares por uma aula de campo.

Participantes da Mostra de Foguetes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrologia (OBA), promovida pelo Observatório Nacional, eles puderam testar na prática o que aprenderam em sala de aula sobre lançamento de foguetes.

De acordo com o professor Roberto Oliveira Lopes, cada um dos 75 alunos construiu seu protótipo, utilizando materiais reaproveitáveis, como garrafa pet, canos de plástico e papelão. Os lançamentos aconteceram no Miniestádio Lucas Rudnick, no bairro Vale do Sol.

O professor destacou que esse tipo de experiência é importante, pois desperta nos alunos o gosto pela pesquisa. “Além de motivar o trabalho em grupo”, ressalta ele.

Conforme informou o professor, nesta sexta-feira (19) os alunos farão a prova escrita da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrologia.