Assembleia de MT volta a discutir divisa com Pará para adquirir mais 5 municípios

Por g1 MT

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso voltou a discutir uma redefinição da divisa com o estado do Pará, nessa quarta-feira (17). Conforme a proposta, o estado iria incorporar cinco municípios do Pará e parte da Serra do Cachimbo.

O documento foi elaborado pela Procuradoria Geral do Estado e, como parte interessada, foi assinada pela atual presidente da ALMT, deputada Janaína Riva (MDB). O assunto está previsto para entrar em pauta nos próximos dias na Assembleia.

A iniciativa ocorre depois de um estudo feito pela Procuradoria que demonstrou o prejuízo econômico sofrido pelos nove municípios que fazem parte da área.