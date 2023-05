Criminosos se passam por motorista de app e tentam sequestrar aluno na porta da escola em MT

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do menino é gerente em uma agência bancária e relatou que ninguém da família tinha sofrido um acidente e que não havia pedido para buscarem o filho dela. Ao ser informada da situação, a mulher disse para a polícia que esse mesmo número de telefone usado pelos suspeitos, teria entrado em contato com ela no dia anterior com a intenção de abrir uma conta na bancária.