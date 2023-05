“Semana do Museu” deve levar pelo menos 500 visitantes ao Museu da História de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizada pela 21ª vez em nível nacional e pela 9ª vez em Campo Verde, a Semana Nacional de Museu, que começou na última segunda-feira e vai até o dia 19 – e tem como tema Sustentabilidade e Bem-estar -, deve levar um público estimado em 500 pessoas ao Museu da História de Campo Verde Marechal Cândido Rondon.

Inaugurado em 2009 em um prédio que é a réplica da primeira estação telegráfica do interior de Mato Grosso e que foi construída sob o comando do general Gomes Carneiro e do então tenente Cândido Mariano da Silva Rondon – que mais tarde seria o patrono das telecomunicações do Brasil – e inaugurada em 1896, o Museu abriga um acervo formado por fotos e utensílios usados pelos primeiros moradores da região de Campo Verde.

Durante esta semana, apenas as visitas de alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Campo Verde são agendadas. Para o público em geral, a visitação é das7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, de quarta à sábado. Aos domingos, o funcionamento é das 9h00 às 12h00.

O Museu da História de Campo Verde está localizado na comunidade de Capim Branco, distante 18 quilômetros da área urbana do Município e onde surgiu o primeiro núcleo urbano do futuro município. Além da agência de telégrafo, Capim Branco era sede de uma das poucas sessões eleitorais da região e foi rota de passagem da Coluna Preste, por volta de 1927.

“Está sendo fantástico! A gente vê o espanto, não só das crianças, mas também da comunidade, quando contamos essa história”, comentou a coordenadora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, Aline Miguel, destacando que o resultado da Semana do Museu está sendo positivo.

Além de conhecer um pouco da história de Campo Verde, hoje um dos mais importantes municípios de Mato Grosso, os alunos que visitam o Museu assistem palestras, apresentação da peça teatral “Dos Índios ao Algodão”, e conhecem o projeto piloto de compostagem que está sendo desenvolvido pelo Município.

Além da Semana do Museu, Aline Miguel lembra que está acontecendo também a exposição de arte moderna do Museu Sic Bartão, na torre da Praça São João Paulo II, de quarta-feira à domingo, das 16h00 às 22h00. A exposição vai até o dia 31 de maio.