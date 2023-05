Motorista morre em acidente entre três carretas e uma caminhonete na Serra de São Vicente em MT

A concessionária que administra o trecho, Rota do Oeste, informou que três carretas e uma caminhonete estão envolvidas no acidente. O tráfego foi interditado no sentido norte.

De acordo com a Rota, a equipe de resgate esteve no local para atendimento das vítimas.

Um dos motoristas ficou preso às ferragens e morreu durante o atendimento médico. Os outros três motoristas saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.