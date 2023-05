Copa Campo Verde de Futsal será disputada no próximo final de semana no Ginásio Joubert Isaias Romancini

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, e coordenada pelos professores Tiago William e Jalile Alves, a Copa Campo Verde de Futsal será realizada neste próximo final de semana.

A cerimônia de abertura está marcada para as 19 horas de sexta-feira (26) no Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini e as finais no domingo pela manhã no mesmo local.

Além do Ginásio Joubert Romancini, os jogos serão disputados nas quadras das Escolas Waldemon Morares Coelho, na região central da cidade, e Monteiro Lobato, no bairro Jupiara.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, 23 equipes de Campo Verde, Alto Garças, Primavera do Leste, Rondonópolis, Cuiabá e Pedra Preta disputarão a competição. 17 nas categorias masculino sub-11, sub-15 e sub-17, e 6 na feminino sub-15 e sub-17.