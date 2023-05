‘Sei dos equívocos do Novo Ensino Médio’, diz ministro da Educação após ser interrompido por estudantes em evento em MT

Por Thiago Andrade e Rogério Júnior, TV Centro América e g1 MT

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), afirmou, nesta quinta-feira (25), que “houve equívocos” na elaboração do Novo Ensino Médio e que, por isso, o Ministério da Educação (MEC) passou a ouvir professores, estudantes e estados. A fala ocorreu após estudantes interromperem evento que o ministro participava, em Cuiabá, e protestarem contra a reforma no ensino médio.

A visita do ministro ao estado cumpre com objetivo de assinar a retomada das obras em escolas da educação básica no interior do estado.

O governador do estado, Mauro Mendes (União Brasil), estava prestes a falar quando dois estudantes, que estavam credenciados para participar da cerimônia, levantaram cartazes e interromperam a solenidade com gritos de “revoga já!”.