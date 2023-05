SEBRAE/MT – 2º Desafio das Merendeiras premia as três melhores receitas de MT

Realizada pelo Sebrae/MT, a competição reuniu representantes de 10 municípios; as ganhadoras são de Barão, Livramento e Campo Verde

Assessoria

Em um momento de alegria e celebração, foram reconhecidas e premiadas as três melhores receitas inscritas no 2º Desafio das Merendeiras realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae/MT). A competição estadual aconteceu no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Um prato tradicional para os mato-grossenses, feito com carne moída com mandioca, arroz branco e salada mista garantiu o primeiro lugar na competição para a merendeira Vandenir de Fátima Cabral Oliveira, de Barão do Melgaço.

Bastante emocionada, a campeã contou que não acreditava que pudesse ganhar a competição. “Nunca imaginei ganhar, mas tenho uma frase que carrego comigo, que é tudo o que fazemos com amor, dá certo e graças a Deus, minha comida agradou os jurados e as crianças gostam”, comemorou.

Já a vice-campeã ficou com a receita da merendeira de Nossa Senhora do Livramento, Celina Gonçalina da Silva, composta por mistura da morraria – tipo ensopado de legumes e carne -, acompanhada de suco verde enriquecido com ora-pró-nobis e salada livramentense.

A receita de canjiquinha mineira com costela suína e legumes, inscrita por Arinéia Pereira da Silva, do município de Campo Verde, ficou com o terceiro lugar. Elas receberam troféus de ouro, prata e bronze, além de um televisor 55 polegadas cada.

Realizada por meio do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MT em parceria com as prefeituras municipais, a competição reuniu representantes dos municípios de Campo Verde, Guarantã do Norte, Marcelândia, Sinop, Santa Carmem, Cláudia, Querência, Poconé, Barão do Melgaço e Nossa Senhora do Livramento, vencedores das etapas municipais.

Cada participante do Desafio elaborou uma receita em conformidade com os critérios exigidos e utilizaram itens provenientes da agricultura familiar, produzidos pelos produtores locais.

Fomento à economia local

A diretora superintendente do Sebrae/MT, Lélia Brun, ressaltou a importância do evento, destacando iniciativas que valorizam a agricultura familiar e o trabalho das merendeiras escolares.

“Existe um incentivo significativo para a aquisição de produtos locais, de alta qualidade, fornecidos pelos pequenos agricultores para as escolas. Essa estratégia promove a absorção de produtos de qualidade de cada município, fortalecendo ainda mais a economia local, promovendo a geração de renda e acima de tudo, valorizando as merendeiras e a educação”, disse.

A ação conta com o apoio de Secretarias Municipais de Educação, Desenvolvimento e Agricultura.

Para a secretária Municipal de Educação de Campo Verde, Simoni Pereira Borges, o Desafio das Merendeiras é um evento essencial, devido ao impacto positivo que tem gerado na merenda escolar e no bem-estar das crianças.

“Em Campo Verde o Desafio das Merendeiras é pioneiro e já está consolidado como um evento de grande importância em nosso calendário escolar. Ele tem trazido inovações significativas para o nosso cardápio e as crianças são as maiores beneficiadas”, enfatizou.

Para Sandro Rossi, gerente de Desenvolvimento Territorial do Sebrae/MT, o evento traz memórias afetivas. “Ao experimentar a merenda preparada por elas, nos traz aquela recordação do período escolar, nos remete ao amor e a dedicação empregados para entregar o melhor alimento aos alunos. Além disso, a comida é de excelente qualidade”, constatou.

Após a etapa municipal, a merendeira vencedora precisa reproduzir o mesmo prato na etapa estadual em até duas horas, utilizando os mesmos ingredientes, e, a receita escolhida será incorporada ao cardápio da merenda escolar durante um ano.

Jurada, a renomada chefe de cozinha Ariani Malouf, apaixonada pela gastronomia e conhecida pela criatividade e habilidade culinária, destacou a grandiosidade do evento e a alegria contagiante dos concorrentes e torcidas.

“Foi contagiante presenciar tudo isso e ter a oportunidade de provar as receitas preparadas pelas merendeiras com tanto carinho. Confesso que fiquei com vontade de levar todas as receitas para casa e pretendo fazê-las. No geral, achei as criações extremamente criativas e preparadas com muito amor em todos os detalhes”, salientou.

Cidade Empreendedora

Roberto Dahmer, diretor de Administração e Finanças do Sebrae/MT, explica que o 2º Desafio das Merendeiras é realizado por intermédio do programa Cidade Empreendedora.

“O Sebrae trabalha com o enfoque da sustentabilidade, do reaproveitamento dos alimentos e também das exigências legais no manuseio. É um trabalho abrangente, além de incentivar os municípios a comprarem dos pequenos produtores locais, permitindo que os recursos permaneçam na região”, conta.

Ele cita que antes do projeto, as prefeituras enfrentavam dificuldades para localizar e estabelecer parcerias com os produtores rurais.

“O Sebrae atua em ambos os lados, capacitando os produtores para que ofereçam produtos de qualidade e elaborando planos de compras com as prefeituras, garantindo segurança para os produtores comercializarem toda a sua produção”, acrescentou Roberto.

Segundo o diretor técnico do Sebrae/MT, André Schelini, a atuação da instituição vai além do desenvolvimento territorial, englobando também diversas iniciativas voltadas para os municípios, onde mais de 70% da população vive e empreende.

“O Sebrae oferece um portfólio de soluções para aqueles que sonham em empreender e promover transformações positivas no mundo. Para isso, a instituição está presente nos municípios tanto fisicamente quanto digitalmente, para atender da melhor forma possível às necessidades e aspirações dos empreendedores”, concluiu André.