Como foi a coroação do rei Charles 3º

Na parte final do serviço, o rei e a rainha receberam a Santa Ceia – o principal ato de adoração da igreja cristã.

No momento da coroação do rei, uma saudação de 62 tiros foi disparada na Torre de Londres, com uma salva de seis tiros no Horse Guards Parade.

Outros 21 tiros foram disparados em 13 locais em todo o Reino Unido, incluindo Edimburgo, Cardiff e Belfast, e em navios da Marinha Real.

A cerimônia enfatizou a diversidade e a inclusão, com mais elementos multi-religiosos do que qualquer coroação anterior, com contribuições de representantes judeus, muçulmanos, budistas e sikhs.