Palmirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

Em 2020, a apresentadora foi internada três vezes em menos de dois meses. Em outubro, ela tratou uma infecção urinária e, no início de dezembro, devido a uma baixa de sódio no sangue, foi internada na UTI. No final daquele mês, precisou voltar ao hospital por causa de mais uma infecção urinária.

Famosos como a apresentadora Tatá Werneck e a modelo Isabella Fiorentino lamentaram o falecimento da “vovó mais querida do Brasil”.

Trajetória

Palmirinha marcou a história da TV brasileira com suas participações em programas culinários. Veja abaixo alguns destaques de sua trajetória:

Estreia na TV

Palmirinha estreou na televisão no fim da década de 1980, em uma participação no programa da apresentadora Silvia Poppovic, na TV Record. Além de contar sua história como vendedora de salgados, presenteou a equipe com uma cesta produzida por ela.

Relação com Ana Maria Braga