Comissão da OAB estuda medidas contra deputado de MT após nova fala comparando gravidez de mulheres e vacas

A presidente em exercício da Assembleia Legislativa do estado, Janaina Riva (MDB), repudiou a fala e destacou, nas redes sociais, que esse assunto não é piada.

“Tratar pautas femininas com tanta banalização e deboche, demonstra o quanto ainda temos que avançar em políticas públicas que combatam a misoginia e o preconceito. Milhares de mulheres são vítimas de feminicídio e violência todos os anos. Enquanto eu for deputada, não permitirei que discurso de ódio seja feito contra mulheres, feministas ou não. Esse assunto não é piada e não é passível de brincadeira”, afirmou.

No vídeo vazado, o deputado Cattani aparece dentro de um estábulo com duas vacas, quando começa a se “desculpar” com os animais.

“Nunca comparei a gestação de vocês com outro animal ou qualquer coisa nesse sentido. Isso foi questão que a mídia colocou como se tivesse comparado vocês com as feministas. Isso eu jamais faria. Portanto, eu quero pedir, por favor, que me desculpem. Eu jamais iria comparar vocês com as feministas. Me perdoem, do fundo do meu coração”, disse.

A primeira fala ocorreu no dia 15 deste mês, durante um debate na Assembleia que instalou a frente parlamentar de combate ao aborto “Pró-Vida”, quando ele defendia a versão de que a vida existia desde o primeiro instante da gestação. Como exemplo desse raciocínio, ele comparou a gravidez de mulheres a vacas.