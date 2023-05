Expoverde: Inscrições para Torneio Leiteiro já podem ser feitas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente de Campo Verde, parceira do Sindicato Rural na organização da 22ª Expoverde, está com inscrições abertas até o dia 20 de junho para o 21º Torneio Leiteiro, que ocorrerá paralelamente à feira agropecuária, entre os dias 4 e 9 de julho, no Parque de Exposição Marco Antônio Esteves da Rocha.

Os animais, de acordo com os organizadores, devem estar no local do torneio até às 16h30 do dia 4 e só deixarão o recinto no dia 9. Durante esse período, serão realizadas 6 ordenhas, sendo que a maior e a menor serão descartadas.

Cada produtor poderá inscrever até 2 animais, porém, somente 1 deverá participar da competição. Todas as vacas devem testar negativo para doenças como a brucelose, a tuberculose, CMT (desde o início até o fim do torneio) e microbiologia do leite. As inscrições são gratuitas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, o objetivo do torneio é estimular a pecuária leiteira, incentivar o melhoramento genético do rebanho e facilitar o intercâmbio e a troca de conhecimentos entre os produtores.

Este ano, a premiação do Torneio Leiteiro somará R$ 11,5 mil, sendo R$ 3,5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo, R$ 2,5 mil para o terceiro, R$ 1,5 mil para o quarto e R$ 1 mil para o quinto colocado.