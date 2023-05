Deputado de MT compara gravidez de mulheres com gestação de vacas em comissão para combater aborto; ‘Indigno’, diz OAB

Por Caroline Mesquita, g1 MT

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) comparou a gravidez de mulheres com a gestação de vacas. A fala aconteceu durante a sessão para a criação de uma comissão para combate ao aborto, composta apenas por homens. A Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT) criticou a fala do deputado.

Gilberto Cattani é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso. Durante o debate que acorria na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (15) o deputado defendia a versão de que a vida existia desde o primeiro instante da gestação e, em sua fala, comparou mulheres a vacas.