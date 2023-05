Alunos dos cursos de Libras e Depilação recebem certificados de conclusão

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na noite da última quinta-feira, 13 alunos do curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 14 alunos do curso de Depilação, receberam os certificados de conclusão. As qualificações, que começaram em fevereiro, tiveram cerca de 160 horas duração.

A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada na Associação dos Servidores Municipais de Campo Verde (ASSEMCAV). Responsável Técnica do SENAC, Patrícia Stocco, destacou a parceria entre a instituição e a Secretaria Municipal de Assistência Social na oferta de qualificação à população.

“Isso para nós é muito importante, porque estamos qualificando as pessoas para o mercado de trabalho”, destacou ela. “Têm pessoas que realmente não têm condições de arcar com o valor dos cursos e essa parceria com a Prefeitura – como nós não temos um polo do SENAC aqui (Em Campo Verde) e a Prefeitura nos oferece o local, ajuda muito”, destacou ela.

Também na última quinta-feira, teve início o curso de Designer de Sobrancelha, que terá 40 horas de duração e tem encerramento previsto para o próximo dia 30. Quinze pessoas estão participando da qualificação.