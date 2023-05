Multas aplicadas por ‘tocaias’ em Várzea Grande (MT) estão em desacordo com a lei, aponta advogada

À TV Centro América, ela explicou que os agentes que cumprem com esta fiscalização devem passar por concurso público específico e contar com vestimentas corretas, seguindo o padrão legal previsto na legislação.

“Tem que ser um agente de trânsito com finalidade para fiscalizar, cujo concurso público para esta atividade e devendo estar com a viatura devidamente caracterizada, com vestimenta adequada. Qualquer infração que for diferente disso, não estaria dentro dos padrões legais e deveria ser anulada, justamente por falta da competência do agente de trânsito”, explicou.

A discussão veio à tona depois que um morador da região metropolitana flagrou uma equipe de “tocaia” para aplicar multas na Avenida Filinto Müller, repercutiu nas redes sociais nessa quarta-feira (10).