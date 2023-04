Secel dá início a Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses 2023 nesta sexta-feira (21)

Cida Rodrigues | Secel-MT

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) dá início, nesta sexta-feira (21.04), à edição 2023 dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. Com duas etapas regionais simultâneas, as competições serão realizadas em Alta Floresta, que recebe estudantes de municípios da região Norte, e em Arenápolis, da região Médio Norte.

As aberturas oficiais das duas competições regionais também ocorrem simultaneamente, às 19h30. Em Alta Floresta, a solenidade acontecerá no Ginásio Municipal Geraldo Ramos ‘Pezão’. Já em Arenápolis, o evento será realizado no Estádio Municipal Moça Bonita. As competições prosseguem até a próxima quarta-feira (26.04).

Nas duas fases regionais, os Jogos envolvem as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções. Ambas competições contam com equipes masculinas e femininas.

Em Alta Floresta, 51 equipes escolares participam dos Jogos Escolares e, outras 62 seleções municipais, dos Jogos Estudantis. Ao todo, mais de 1.200 estudantes competem na fase regional Norte, representando os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

Em Arenápolis, o evento envolve 31 equipes nos Jogos Escolares e mais 47 seleções municipais nos Jogos Estudantis. Serão cerca de 800 estudantes da região Médio Norte que representam os municípios de Acorizal, Arenápolis, Barra do Bugres, Denise, Diamantino, Jangada, Nobres, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Rosário Oeste, São José do Rio Claro e Tangará da Serra.

As equipes e seleções masculinas e femininas disputam os títulos de campeãs regionais para garantir vaga em suas respectivas etapas estaduais, que serão realizadas no mês de julho. Para realizar as competições escolares mato-grossenses, a Secel conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e do município-sede.