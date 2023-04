Prefeito Alexandre destaca a importância do IFMT Campus São Vicente para Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira, participou na manhã desta quinta-feira, das comemorações do aniversário de 80 anos de fundação do IFMT Campus São Vicente e destacou a importância da instituição para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em Mato Grosso. O Prefeito participou também da inauguração das reformas de um dos alojamentos femininos do campus.

A instituição, fundada em 1943 como Ginásio Agrícola, formou ao longo de sua história, milhares de profissionais que ajudaram a fazer de Mato Grosso um dos estados mais produtivos do Brasil, com destaque para a produção de grãos, algodão e na criação de gado.

Muitos dos profissionais formados pelo IFMT Campus São Vicente, destacaram-se também em outras atividades, como a política. O senador Wellington Fagundes, os ex-senadores Cidinho Santos e Jonas Pinheiro (já falecido) e o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira foram alunos do Campus São Vicente.

“Sabemos da importância que esse campus tem para o estado de Mato Grosso, um estado eminentemente agrícola”, frisou o prefeito. “Daqui saíram diversas pessoas que contribuíram muito para essa evolução da agricultura e da pecuária mato-grossense. Por isso que nós temos que reconhecer essa importância, e certamente, o futuro desse campus é contribuir mais ainda levando conhecimento às pessoas, fazendo a formação técnica chegar nas mais variadas áreas desse estado de Mato Grosso”, completou.

Diretor do Campus, Lívio dos Santos Wogel, destacou a parceria e o apoio que a Administração Municipal de Campo Verde tem dado à instituição. “Tudo aquilo que precisamos, e que pode ser feito, temos sido atendidos”, disse ele.

As festividades do aniversário do IFMT Campus São Vicente continuam nesta sexta-feira (21) com o já tradicional encontro de ex-alunos.