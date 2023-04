Prefeito Alexandre Lopes prestigia posse da diretoria da ACICAVE e da CDL de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campo Verde, Cláudia Beatriz Zameck Teruel (ACICAVE) e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Lázaro Antônio Benedito de Souza, foram reconduzidos aos cargos no último sábado (1).

A cerimônia de posse foi realizada no Liu´s Buffet e contou com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Henrique Soares, do secretário de Obras, Fabiano Teruel e do secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega. Participaram também o presidente da Federação das Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso David Pintor, o vice-presidente da entidade Gustavo de Tarcio Correa Nascimento, o diretor de eventos e serviços Achille Sotirios Liambos Neto e o presidente da Câmara de Vereadores Silvio Eventos.

Alexandre Lopes parabenizou os presidentes reeleitos e destacou a força da CDL e da ACICAVE, que, de acordo com o prefeito, retratam a pujança do comércio, que é uma das bases da economia local.

“Eu sempre digo: Instituições fortes, setores fortes”, frisou. “Nós não temos como deixar de enxergar a importância do comércio local, que traz dividendos, que traz riquezas, que traz geração de emprego, geração de renda. Tão importante quanto o setor agrícola, como o setor industrial, o setor de serviços e demais setores que compõem esse macroambiente econômico como o nosso de Campo Verde”, destacou o prefeito.

Alexandre também salientou que a Administração Municipal continuará sendo parceira da ACICAVE e da CDL, que juntas formam o Centro Empresarial de Campo Verde (CEMP), nas ações desenvolvidas em favor dos setores que representam.

“Eu sempre comento que a Administração Pública tem de ser inspiradora, tem que trazer inspiração e é isso que nós estamos procurando fazer. Nossas ações diante do setor público nos trazem condições de poder inspirar para que a gente possa também crescer”, disse o prefeito.

Na oportunidade foram empossados também os demais diretores e conselheiros fiscais das duas entidades. Cláudia Teruel e Lázaro Antônio Benedito de Souza foram eleitos para um mandato que vai até 2025.