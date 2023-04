Ao lado de casa – Motorista de aplicativo é morto com tiros no pescoço em VG

Do: MidiaNews

Vítima foi encontrada perto do seu veículo na noite de domingo (2); Polícia Civil investiga

O motorista de aplicativo Marcelo Oliveira da Costa, de 39 anos, foi encontrado morto a tiros ao lado de casa na noite de domingo (2) em Várzea Grande.

Conforme a Polícia Civil, o caso foi registrado por volta das 22h20. Marcelo foi encontrado caído na lateral de casa e próximo ao seu veículo.

Ele apresentava perfurações por arma de fogo na região do pescoço.

No banco do carro da vítima os investigadores encontram duas munições, e no portão, do lado de fora da residência, foi encontrado um cartucho.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação do crime.

Até o momento não há informações sobre possíveis motivações ou autoria.