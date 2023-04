Impacto violento – Mãe e filha morrem ao serem atingidas por Civic em rodovia de MT

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (2) no Município de Nova Canaã

Uma mulher de 25 anos e a filha dela, de apenas 7, morreram em um grave acidente, na tarde de domingo (2), na MT-320 no Município de Nova Canaã do Norte (a 720 quilômetros de Cuiabá).

Jaqueline Calixto Menezes estava com a filha na garupa de uma motocicleta Honda CG 150, quando foram atingidas por um Honda Civic desgovernado.

Conforme a Polícia Civil, o motorista do veículo perdeu o controle da direção quando o airbag foi acionado. Ele invadiu a pista contraria por onde seguiam as vítimas e as atingiu.

Fotos tiradas por testemunhas mostram o impacto violento da batida que destruiu a motocicleta e a frente do Honda Civic.

Segundo a imprensa local, tinham 5 pessoas no carro e apenas uma delas precisou de atendimento médico.

A Polícia Civil acompanha o caso e investiga as circunstâncias do acidente.

O condutor foi autuado e preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo.