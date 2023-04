Assistência Social retoma atividades com idosos

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Verde retomou na última semana as atividades com os idosos que fazem parte dos grupos de convivência das comunidades rurais do município, tendo sido realizados 3 encontros que contemplaram 5 comunidades.

As atividades recomeçaram na segunda-feira (10) com os idosos dos Assentamentos 4 de Outubro e 14 de Agosto. Na quinta-feira (13), o encontro reuniu moradores do Capim Branco e do Taperinha. Na sexta-feira (14) os trabalhos foram no Assentamento Santo Antônio da Fartura.

Conforme destacou a secretária de Assistência Social e primeira-dama de Campo Verde, Rosilei Pereira Borges de Oliveira, os encontros têm objetivo de fortalecer os vínculos comunitários dos idosos, através de atividades lúdicas e de recreação. “Com a realização dos encontros, a Secretaria de Assistência Social visa proporcionar qualidade de vida aos idosos através de momentos de convivência harmoniosa, com troca de experiências e empoderamento”, explicou a secretária.

Na Cidade – Esta semana serão retomados os trabalhos com os idosos da área urbana. O encontro será na próxima quarta-feira (19) e, em razão das obras de reformas do Centro de Atendimento ao Idoso Beno Johnner, será realizado na Associação dos Aposentados e Pensionistas, com início às 13 horas.

Nesta terça-feira (18), as atividades serão na Agrovila João Ponce de Arruda, reunindo os idosos locais e também os que são moradores do Assentamento 28 de Outubro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, os encontros na zona rural são realizados uma vez por mês, sempre na segunda semana de cada mês. Os encontros, conforme informou a secretária de Assistência Social, serão realizados em todas as comunidades rurais e assentamentos.