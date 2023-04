Prefeito e secretários iniciam atendimento no gabinete itinerante

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira e os secretários municipais de Campo Verde iniciaram na manhã desta terça-feira (18) os atendimentos à população no gabinete itinerante, instalado na Avenida Beija-Flor, no bairro São Miguel.

A proposta do gabinete itinerante, conforme explicou o prefeito, é proporcionar uma proximidade maior entre a Administração Municipal e a população. “Para nós é uma grande satisfação estar fazendo isso. A grande intenção é aproximar o Gabinete do Prefeito com os moradores, com o próprio bairro”, disse Alexandre em entrevista ao repórter Márcio Vieira, da Rádio Mega FM.

De acordo com o prefeito, a ideia é levar o gabinete itinerante a outros bairros da cidade. “Isso faz com que ocorra uma aproximação entre o cidadão e a Prefeitura”, ressaltou o gestor. “Nós temos uma estrutura física montada para isso, mas essa iniciativa de vir até o bairro proporciona algo diferenciado”, destacou.

Nesta terça-feira pela manhã, um morador do São Miguel reclamou de um problema com a rede de esgotamento sanitário. Imediatamente o prefeito entrou em contato com a concessionária Águas de Campo Verde que enviou um técnico até o local para verificar a denúncia e encontrar uma forma de resolver a situação.

Praça– Por volta das 9h00, acompanhado pelo secretário de Obras e Viação Fabiano Teruel, pelo secretário de Planejamento Rubens Anunciação Júnior e pelos vereadores Miguel de Paula e Janaina Nordestina, o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira visitou uma área próxima à pista de motocross.

De acordo com o gestor a ideia é aproveitar o local para a construção de uma praça.

Alexandre Lopes frisou que a ideia ainda está em sua fase embrionária, mas que já determinou às pastas responsáveis que iniciem os estudos para a elaboração do projeto.