Várzea Grande (MT) está entre os dez municípios com o pior saneamento básico do Brasil

Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, está entre os dez municípios com o pior saneamento básico do país, com nota 3,64. De acordo com os dados do Instituto Trata Brasil, publicado nessa segunda-feira (20), a cidade aparece em 9° lugar entre os índices mais baixos. No passado, o município ficou em 10° lugar, com nota 3,45.