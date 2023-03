PM prende suspeito de violência doméstica com arma de fogo e munições

Do: MidiaNews

Suspeito foi preso em flagrante pela PM, na noite desta quinta-feira (23), em Paranaíta

Policiais militares da cidade de Paranaíta prenderam um homem de 47 anos em flagrante pelos crimes de violência doméstica e porte ilegal de arma, na noite desta quinta-feira (23.03). Com o suspeito, a PM apreendeu uma espingarda e 58 munições de calibre .22.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pela vítima, de 48 anos, que denunciou ter sido agredida e expulsa de casa pelo seu marido, após o homem ter chegado embriagado em sua residência e os dois terem discutido.

No local, foi feito contato com a mulher que reafirmou a discussão e agressão sofrida pelo homem. Ainda em depoimento, a vítima disse que o marido teria pego uma arma de fogo e feito ameaças contra ela, além do homem ter efetuado disparos com o objeto, nos fundos da residência.

Em trabalho de diligências, o suspeito foi localizado nas imediações do imóvel. Ao ser questionado sobre a arma de fogo, informou que o material estava dentro da casa. Em buscas pela residência, os policiais militares encontraram uma espingarda adaptada para calibre .22 e uma caixa contendo 58 munições.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede do Pelotão da PM de Paranaíta, para registro do boletim de ocorrência, bem como as demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.