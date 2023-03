HMC E PRONTO SOCORRO – Gabinete de Intervenção eleva em 67% os leitos em 2 hospitais

Do: MidiaNews

O Gabinete de Intervenção do Estado na Saúde de Cuiabá informou nesta sexta-feira (24) que em uma semana aumentou em 67,5% a capacidade de internação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) pediátricas e adulto no Hospital Municipal e antigo Pronto Socorro.

Nesse período, foram reabertos 25 leitos e, com isso, o número de vagas de UTI nessas duas unidades foi ampliado para 62.

Considerando o aumento do número de leitos pediátricos, o percentual alcança 228% nos dois hospitais. De UTIs para adultos, o aumento na quantidade foi de 30%.

Foram reativados 16 leitos de UTI pediátrica, sendo 10 no HMC e seis no Pronto Socorro, e nove de UTI adulto no Pronto Socorro. A equipe de intervenção constatou que as unidades estavam bloqueadas por falta de equipamentos e manutenção nos respiradores.

Os leitos liberados já foram ocupados por pacientes que aguardavam vaga.

“Temos uma demanda grande por UTI, tanto pediátrica quanto adulto, e estamos conseguindo reabrir esses leitos por meio dessa força-tarefa durante a intervenção. Quem precisa de UTI, tem pressa, e não podemos deixar essas pessoas aguardando”, afirmou a interventora Danielle Carmona.

A co-interventora Deisi de Cássia Bocalon Maia, que responde pela Secretaria Adjunta de Planejamento e Operações da Secretaria Municipal de Saúde, explicou que nesta semana 13 pacientes aguardavam por vaga em UTI pediátrica e, com a abertura desses leitos, o número reduziu para seis.

“O paciente sofre, a família sofre e os profissionais também, pois sabem que cada minuto é crucial na luta pela vida. Então, entendemos que a abertura desses leitos é fundamental para a garantia da saúde desses pacientes”, disse Deisi.