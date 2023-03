Pais amarram adolescente em pilastra para não sair de casa: ‘perturbando a cidade com Tik Tok’; Veja vídeo

Do: Olhar Direto

Vídeo que circula nas redes sociais mostra uma adolescente amarrada a uma pilastra, xingando e atacando a mãe, enquanto o pai grava as cenas. O caso ocorreu em Barra dos Bugres (a 176 km de Cuiabá), na segunda-feira (20). De acordo com as falas do genitor no vídeo, a menina estaria viciada no Tik Tok, querendo sair para perturbar as pessoas da cidade.

Nas imagens, é possível ver a menina com uma corda amarrada no pé, a prendendo na pilastra. Ela está bastante irritada e revoltada com a situação e xinga os pais, enquanto tenta também bater na mãe. A jovem também tenta pegar alguns objetos próximos para atirar na genitora.

“Olha aqui gente, é isso que o Tik Tok faz na vida. Fazendo as coisas tudo no Tik Tok”, afirma o pai, falando sobre o motivo da jovem estar ali.

Ainda de acordo com o pai, eles teriam acionado a polícia, mas não tiveram ajuda para lidar com a menina. “Ela vive xingando a mãe e o pai dela. Se alguma autoridade que ver isso, puder ajudar, nos ajude em nome de Jesus”, narra o pai.

O genitor complementa ainda falando que a adolescente está assim porque quer sair de casa e fica “incomodando tudinho o povo da cidade”.

Em contato com o Conselho Tutelar, a reportagem apurou que a entidade já recebeu a denúncia do caso. A adolescente está sendo acompanhada pela rede e passa por atendimentos com profissionais.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil na quinta-feira (23), e de acordo com o delegado Márcio Portela, a Delegacia está apurando as imagens e o que aconteceu.

“As informações preliminares dão conta que a adolescente estava em surto, colocando em risco a integridade física de terceiros e a sua própria”, disse o delegado

Os pais serão ouvidos nos próximos dias.

Veja o vídeo: