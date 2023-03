COMBUSTÃO INSTANTÂNEA – Motos batem de frente e provocam explosão em MT; assista

Do: MidiaNews

Ocupantes dos dois veículos precisaram ser internados; acidente aconteceu em Sorriso

Uma câmera de segurança gravou o momento em que duas motocicletas batem e explodem no meio da rua em Sorriso. O acidente ocorreu na quinta-feira à noite.

A colisão ocorreu na rua Idemar Riedi, próximo ao supermercado Atacadão. A rua é paralela a BR-163.

Conforme o boletim de ocorrência, uma motocicleta ocupada por duas pessoas – que teriam ingerido bebida alcoólica – colidiu de frente com uma Honda CG150 cujo condutor estava fazendo uma entrega de bebidas.

A colisão gerou uma explosão que pode ser vista no vídeo gravado por uma câmera de segurança local.

Devido à destruição causada pelo impacto e pelas chamas, a outra motocicleta não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros e a Rota do Oeste foram acionados para socorrer as vítimas do acidente. Elas foram levadas ao Hospital Regional em estado grave.

Uma das vítimas disse não se lembrar do acidente. Ela tinha diversas queimaduras pelo corpo e grande inchaço no rosto. O outro ocupante da mesma moto ficou em estado grave e foi intubado.

Já o condutor da moto Honda CG150 teve diversas fraturas e possível traumatismo craniano. Ele também precisou ser entubado.

A Polícia Civil investiga o caso.

