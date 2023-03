Organização criminosa envolvida em roubos e furtos de veículos em Cuiabá é alvo de operação

Ainda de acordo com as investigações, a organização criminosa contava com uma estrutura complexa, com a locação de imóveis para esconder os veículos e adulteração dos sinais identificadores antes de realizar o transporte para a Bolívia, com indícios da prática ilícita no país vizinho.

O delegado responsável pelas investigações, Maurício Maciel Pereira Júnior, destacou que as investigações apontaram que um dos líderes do grupo possui vínculo com organização criminosa na cidade do Rio de Janeiro.

