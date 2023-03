Do: MidiaNews

O Cuiabá fechou contrato com o volante Raniele, de 26 anos, do Avaí, por R$ 4,5 milhões. A informação é do Globo Esporte.

Raniele chegou a ter propostas de outros clubes da Série A, como América-MG e Coritiba.

Natural de Baixa Grande (BA), o volante tem passagens pelas categorias de base do Fernandópolis e da Ferroviária, onde foi promovido ao profissional.

Chegou por empréstimo ao Avaí na temporada 2022. Pelo clube catarinense, disputou 51 jogos e marcou dois gols.