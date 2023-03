MPF abre procedimento sobre evento com diretores estaduais da Seduc em resort de luxo em MT

Os servidores receberam diárias, ainda segundo a Seduc, conforme estabelece a legislação estadual. Outras despesas com auditório, centro de eventos e palestrantes foram pagas, conforme a nota enviada à TV Centro América, pelo pool de empresas contratadas pela Seduc, com objetivo de continuar com a formação dos materiais didáticos utilizados nas unidades de ensino.

A Seduc informou, também, que a ideia da convenção era otimizar o tempo dos gestores e reunir todos em um único lugar e sem afetar o calendário escolar. Durante o encontro, foram tratados temas sobre comportamentos e o papel da gestão na educação pública.