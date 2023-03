C. E. Paulo Freire recebe Projeto “Meus Hábitos Saudáveis”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Alunos do Ensino Fundamental do Centro Educacional Paulo Freire, participam nesta segunda e terça-feira do Projeto Itinerante Meus Hábitos Saudáveis, desenvolvido pela NTICS Projetos com patrocínio da Bayer, e que percorrerá 4 cidades em 4 estados brasileiros.

O objetivo é, de uma forma lúdica e divertida, com atividades desenvolvidas em formato de circuito, despertar nos alunos a consciência e o interesse em adotar hábitos saudáveis diariamente.

“Nós estamos desenvolvendo uma atividade que é uma parceria entre a inciativa privada e a Secretaria de Educação”, destacou a secretária de Educação Simoni Pereira Borges. “É uma iniciativa da Bayer que tem investido em algumas frentes na área da Educação”, enfatizou. “E eles estão trabalhando uma proposta de ambientes para discutir a importância da alimentação saudável”, completou.

Durante a realização do Projeto, as crianças aprendem sobre a história da alimentação, o caminho do alimento no corpo e sobre a importância das atividades físicas.

Conforme explicou o produtor-executivo do Projeto, Kadu Moratori o “Meus Hábitos Saudáveis” é desenvolvido em 6 etapas, uma delas com óculos de realidade virtual que mostram o caminho dos alimentos no corpo. Essa etapa, e outras duas, são desenvolvidas em um caminhão-baú adaptado.

“Na quadra a gente faz um trabalho com a escada alimentar, onde mostramos os órgãos do corpo humano e os benefícios dos alimentos para esses órgãos”, explicou. “Depois temos a etapa da Educação Física e, por fim, a ´cápsula do tempo’, onde a gente pede para os alunos escreverem o que eles gostam de comer, saudável, e o que eles querem comer, saudável, daqui a dez anos”, completou.

Essa cápsula, informou Kadu, será enterrada e aberta em 2033. O projeto tem ainda uma ‘oficina de fantoche’, em que é desenvolvida uma peça sintetizando tudo o que foi tratado durante a edição.