Ministério Público Federal pede bloqueio de R$ 4 milhões da prefeitura de Cuiabá por dívida com hospital

Para o MPF a argumentação é inaceitável, “tendo em vista que a intervenção teve duração de menos de 15 dias, bem como considerando que desde o final do ano de 2020, quando proposta a presente ação, os pagamentos objeto do presente autos não são realizados em observância do determinado nos termos do convênio, da legislação de regência, das decisões judiciais e dos acordos firmados em juízo”.

Nota na íntegra

Foi realizado nesta segunda-feira (6) um pagamento para o Hospital Geral no valor de R$ 4.468.358,10, referente à contratualização pré-fixado de janeiro/23 e ao pós-fixado de dezembro/22 do Hospital Geral. Esse pagamento deve ter entrado na conta na data de ontem (7), devido ao trâmite de transferência entre bancos distintos.

O que ainda está em aberto é referente à contratualização do pré-fixado de fevereiro/22 e o pós-fixado de janeiro/23, porém a SMS tem até o dia 10 de março para realizar o pagamento.