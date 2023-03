Veja quem são os envolvidos no suposto esquema na Saúde de Cuiabá

De acordo com a Polícia Civil, o suposto esquema teria se instalado na Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), em 2021. As investigações apontaram que, o esquema consistia na inserção de dados falsos no sistema de informações da Saúde e na ocultação de documentos. Com isso, era feita a aquisição falsa de medicamentos superfaturados da empresa Remocenter.