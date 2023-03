Farmácia Municipal é reinaugurada em novo e amplo espaço

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de oferecer um atendimento à população com mais qualidade, conforto e comodidade, a Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou na segunda-feira (6), as novas instalações da Farmácia Municipal Central.

O novo prédio, localizado na Rua João Pessoa, 534, na região central da cidade, conta com cerca de 450 metros quadrados de área útil e é dividido em espaço para atendimento ao público e de armazenamento dos medicamentos.

No total, Farmácia Municipal Central conta com 266 tipos de medicamentos para dispensação aos usuários do sistema público de saúde. Por mês são realizados em média entre 4 mil e 5 mil atendimentos. Os medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal, atende também as demandas das Unidades de Saúde da Família e o SAMU.

Para evitar que falte medicamentos, é feito um rigoroso controle do estoque. As faltas, quando ocorrem, explica a farmacêutica Tamara Ariana Telline, são devido à demora na entrega por parte dos fornecedores.

Além de amplo, o novo prédio conta com sistema de ar condicionado que proporciona mais conforto tanto para os usuários quanto para os servidores, além de contribuir para a conservação dos medicamentos.

“Esse espaço tem condições para que possamos fazer toda a gestão dos medicamentos, tanto do ponto de vista de controle de vencimento, de armazenagem, aqueles medicamentos que precisam de um cuidado melhor, aqueles que precisam de um local refrigerado. Então, tudo isso, a gente precisava resolver”, observou o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira.

O prefeito ressaltou que o crescimento da cidade registrado nos últimos anos, obrigava o Município a providenciar um espaço maior para a Farmácia Municipal Central. “Precisava dessa mudança. Agora nós estamos, não só em um local muito bem centralizado, mas também que permite um atendimento à população muito melhor, tanto do ponto de vista de quantidade como também de qualidade”, destacou o gestor.

“Tenho certeza que a população vai ficar muito contente”, salientou o presidente da Câmara, vereador Silvio Eventos. “Dessa forma, o [Poder] Executivo entrega realmente o que a população precisa: um bom serviço, um bom atendimento e por isso eu quero parabenizar todos os servidores da Secretaria de Saúde e todos os servidores da Prefeitura Municipal”, completou o parlamentar.

Usuário da Farmácia Municipal, Adeilton Rozeno da Silva, gostou da mudança. “É excelente e eu creio que para a população de Campo Verde é um espaço mais do que merecido. [A Administração Municipal] está de parabéns”, comentou ele.

De acordo com a secretária municipal de Saúde e vice-prefeita Edna Queiroz da Silva, o novo espaço permite um melhor acolhimento aos usuários e um atendimento mais humanizado, com muito mais qualidade. “Sem contar a localização. Ela ficou muito bem localizada aqui no centro”, destacou

A nova localização, próxima à região bancária da cidade, de acordo com a secretária, vai favorecer de forma significativa, os moradores da zona rural. “A nossa ideia é bem isso: é a Saúde mais perto de você”, disse ela

Farmácias Satélites – O prefeito Alexandre Lopes lembrou que em pouco mais de um ano, duas farmácias municipais satélites foram entregues à população, uma no Jardim América, inaugurada em dezembro de 2021 e outra no bairro Bordas da Lago, que foi inaugurada em janeiro de 2023, facilitando dessa forma o acesso da população aos medicamentos receitados pelos médicos.

E como forma de ampliar ainda mais o atendimento à população, o prefeito Alexandre informou que mais uma unidade de farmácia satélite será implantada para atender a região formadas pelos bairros São Miguel, Cidade Alta e Recanto dos Pássaros 1. “Dessa maneira a gente vai atender toda cidade de uma madeira mais acelerada, de uma maneira muito próxima à população”, continuou. “É a Prefeitura de Campo Verde sempre atenta para poder fazer com que essas mudanças promovam melhorias para as pessoas”, completou.

Participaram da cerimônia de inauguração da Farmácia Municipal, o secretário de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, Edson Silva Castro, o secretário de Gabinete, Carlos Roberto Nóbrega, o comandante da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, Capitão Neves, o comandante da 8 Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente-Coronel Emmanuel Carlos Vieira, o diretor do Hospital Municipal Coração de Jesus, Fabiano Manande e os vereadores Paulinho da Fartura, Gregório do Mercado Popular, Socorro dos Santos Souza e Janaína Nordestina.