MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB após caso de assédio; veja momento

A palavra “assédio” rapidamente foi para os assuntos mais comentados do Twitter. No vídeo, é possível ver a mexicana claramente incomodada com o toque de Guimê. Em um momento, ela pega a mão dele e tira de perto.

Lexa se pronuncia após vídeo de MC Guimê MC Guimê é casado com a cantora Lexa, que começou a noite de quarta-feira publicando mensagens de apoio ao marido. “Eu não paro de chorar vendo ele tão feliz! Vocês acham que é fácil? Dói demais, dói em um lugar inexplicável, mas eu tô com você até depois do fim. Curta a sua festa! Te amo”, publicou a carioca logo após a festa começar. Depois de Guimê supostamente assediar Dania, Lexa foi ao Twitter desabafar. “Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo (…) não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer”, disse. “Eu não tô bem, preciso de um tempo para mim… Até logo, não sei quando voltarei por aqui”, finalizou em outro tuíte. De tarde, Lexa foi ao seu Instagram anunciar que não vai falar mais de BBB nas redes sociais ou assistir ao programa. 🚨AGORA: Lexa se pronuncia no Instagram. #BBB23 pic.twitter.com/qPornSN8Nt — CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023 Sapato também foi acusado de assédio Outro participante que foi acusado de assédio durante a festa de ontem foi Cara de Sapato. O aniversariante da noite bebeu pela primeira vez no programa e foi visto diversas vezes tentando puxar Dania Mendez para um beijo.

Em um momento, a produção teve de alertar o jogador de MMA para que ele parasse com o contato físico. Avisos como esse têm se tornado comum após diversos casos de assédio viralizarem nas últimas edições.

44) A produção solta um “atenção” para Sapato diminuir o contato físico com Dania. pic.twitter.com/YZUsGWUqCG — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

A família do atleta usou as redes sociais para se pronunciar sobre o acontecido:

“Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. (…) Quando sair da casa e vir essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados”, diz a nota.

Marcas patrocinadoras repudiam caso

Após os acontecimentos, marcas patrocinadoras do programa se pronunciaram sobre o ocorrido, repudiando a postura de MC Guimê e Cara de Sapato.

Em nota publicada nas redes sociais, o Mercado Livre, um dos maiores patrocinadores do programa, repudiou as atitudes dos brothers em um post com a mensagem “chega de assédio”.

O também varejista Carrefour publicou uma nota afirmando que todas as relações devem ser baseadas no respeito e no consentimento. A Coca-Cola não chegou a mencionar o termo assédio, mas também publicou uma nota reforçando a necessidade de respeito nas relações.

Vale lembrar que a edição deste ano conta com um número recorde de patrocínio. Ao todo, 12 marcas estão presentes no programa, diferentes tipos de ações.

Comportamento de Guimê e Sapato é crime?

Popularmente chamamos de assédio toda forma de abuso físico ou psicológico cometido contra outra pessoa (na maioria das vezes uma mulher).

Obviamente, qualquer conduta sem consentimento é inadequada e criminosa. Não se avança sobre o corpo de outra pessoa sem a sua autorização.

O encostar ou passar a mão é enquadrado como crime de importunação sexual, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Há um detalhe a ser observado: estar embriagado não exime ninguém da responsabilidade pelo crime. Em outras palavras, alegar embriaguez não tira a responsabilidade pelo crime e nem o fato de estar em uma festa.

Também é importante ressaltar que esse tipo de conduta, infelizmente, ocorre diariamente sobretudo contra mulheres, submetidas a um nível de violência inaceitável e que requer providências imediatas. Fechar os olhos para condutas consideradas “menores” somente perpetua tais condutas.