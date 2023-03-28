Vagas de emprego do SINE para esta semana

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.
Esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.
Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
|ABRIDOR DE FARDOS – INCOFIBRAS
|2
|AÇOUGUEIRO
|3
|ANALISTA CONTÁBIL – ESTÁGIO
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|APLICADOR DE ASFALTO IMPERMEABILIZANTE (COBERTURAS)
|7
|APONTADOR DE OBRAS
|1
|ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|3
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|AUXILIAR DE COMPRAS
|1
|AUXILIAR DE PESSOAL
|1
|BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
|1
|BARMAN
|1
|CARPINTEIRO
|3
|CLASSIFICADOR DE GRÃOS – COFCO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – FEMININO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS – FLORICULTURA
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|2
|COZINHEIRA – FAZENDA SERRA VERMELHA
|1
|EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – INCOFIBRAS
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|ESTOQUISTA – FEMININO
|2
|FARMACÊUTICO
|1
|GARÇOM
|3
|INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES – ELETRICISTA – CNH E
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO – CNH D – CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
|3
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CNH C – FRATTELLO
|1
|OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS – INCOFIBRAS
|2
|PADEIRO
|1
|RASTELEIRO DE ASFALTO
|2
|RECEPCIONISTA SECRETÁRIA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|4
|SALGADEIRA
|1
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO – SEM EXPERIÊNCIA
|5
|SOLDADOR
|1
|SUPERVISOR DE OPERAÇÕES – INCOFIBRAS
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – CNH – SEM EXPERIÊNCIA
|1
|TÉCNICO ELETRÔNICO – CNH AB
|2
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|TOPÓGRAFO
|1
|VIGILANTE
|2
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.
Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426