Campo Verde Economia

Vagas de emprego do SINE para esta semana

Posted on 28 de março de 2023 at 08:01 by Redação
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SINE, no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rua Maceió – Centro

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas:  são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

ABRIDOR DE FARDOS – INCOFIBRAS 2
AÇOUGUEIRO 3
ANALISTA CONTÁBIL – ESTÁGIO 1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1
APLICADOR DE ASFALTO IMPERMEABILIZANTE (COBERTURAS) 7
APONTADOR DE OBRAS 1
ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 3
ATENDENTE BALCONISTA 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE COMPRAS 1
AUXILIAR DE PESSOAL 1
BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1
BARMAN 1
CARPINTEIRO 3
CLASSIFICADOR DE GRÃOS – COFCO 1
CONSULTOR DE VENDAS – FEMININO 1
CONSULTOR DE VENDAS – FLORICULTURA 1
COSTUREIRA EM GERAL 2
COZINHEIRA – FAZENDA SERRA VERMELHA 1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL 1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS – INCOFIBRAS 2
EMPREGADA  DOMÉSTICA 3
ESTOQUISTA – FEMININO 2
FARMACÊUTICO 1
GARÇOM 3
INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1
JARDINEIRO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES – ELETRICISTA – CNH E 1
MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1
MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO – CNH D – CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – FAZENDA 1
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS – OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 3
OPERADOR DE ESCAVADEIRA – CNH C – FRATTELLO 1
OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS – INCOFIBRAS 2
PADEIRO 1
RASTELEIRO DE ASFALTO 2
RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS 4
SALGADEIRA 1
SERRALHEIRO 1
SERVENTE DE PEDREIRO – SEM EXPERIÊNCIA 5
SOLDADOR 1
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES – INCOFIBRAS 1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA – CNH – SEM EXPERIÊNCIA 1
TÉCNICO ELETRÔNICO – CNH AB 2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1
TOPÓGRAFO 1
VIGILANTE 2

 

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis no posto do SINE / CAMPO VERDE através do endereço https://novo.campoverde.mt.gov.br/vagas/ aplicativo SINE fácil, e em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE). Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279 ou ligar no telefone (66) 3419-2426