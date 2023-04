Empresário suspeito de ‘stalkear’ jovem para reatar relacionamento é preso pela segunda vez em MT

O empresário é suspeito de perseguir a jovem por não aceitar o fim do relacionamento. A mulher relatou à polícia que tem uma filha de 10 anos, era casada e se separou do marido. Durante esse período, ela conheceu o suspeito e tiveram uma relação breve. Depois, ela acabou voltando com o ex-marido e o suspeito começou a ameaçá-la, dizendo que iria divulgar fotos íntimas dela.