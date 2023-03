Carregava arma – PRF prende motorista que fazia vídeos com música “Tô invisível”

Do: MidiaNews

Ele foi detido no domingo (19), na BR-163, em Sorriso; policiais encontraram pistola 9 mm

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada de domingo (19), na BR-163, em Sorriso (395 km ao norte de Cuiabá), por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PRF, o condutor tem costume de gravar vídeos de si mesmo dirigindo em alta velocidade, e em um deles ele participa da trend “Tô invisível”, em que os motoristas se filmam torcendo para não serem parados em blitz.

Em uma das gravações, o homem filma duas pistolas próximas ao câmbio do veículo, com a legenda: “Sem placa! Sem CNH! Doc atrasado! Cheio de multas! Escapamento do apocalipse! Vidros lacrados! Armado e municiado até os dentes!”.

No domingo em que foi detido, ele foi parado na fiscalização, e em seu veículo, um Honda Civic, os policiais apreenderam uma pistola 9mm com um carregador e 12 munições.

Os policiais constataram que a arma estava em nome de outra pessoa. Assim, o condutor e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil.

