Reformas da Escola Monteiro Lobato serão inauguradas nesta sexta-feira

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, inaugura nesta sexta-feira, às 13 horas, as obras de reforma e melhorias da Escola Municipal Monteiro Lobato, no bairro Jupiara.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 13h00 e contará com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, da secretária municipal de Educação, Simoni Pereira Borges, demais secretários, vereadores e autoridades municipais.

As reformas, feitas no prédio contemplaram nova pintura, troca do telhado, nova fachada externa, intervenções nos banheiros, vestiários, cozinha e refeitório; troca de janelas e portas; construção de estacionamento interno e ampliação dos corredores, que ganharam também piso tátil.

Também foram instaladas placas com inscrições em Braille que aumentam a segurança e acessibilidade aos portadores de deficiências. Para oferecer mais segurança e atender o que determina a Lei, as portas agora abrem para fora e foram construídos cobogós ao lado delas para evitar acidentes.

Iniciadas em julho do ano passada, as obras de reformas foram realizadas com recursos do Município. Os investimentos, além de proporcionarem mais conforto e segurança para alunos, professores e servidores, deram um visual mais moderno à escola.