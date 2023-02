Mãe atropelada junto com filha segue internada na UTI e deve passar por cirurgia em Cuiabá

Márcia Maria Albuquerque, de 52 anos, foi intubada e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), após ser atropelada por um carro junto com a filha, na quarta-feira (1º). Ela teve uma laceração no fígado e deve passar por cirurgia. O quadro de saúde dela é considerado delicado. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.