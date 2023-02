Secretaria de Educação realiza nesta sexta-feira a 4ª edição do “Desafio das Merendeiras”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em parceria com o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde realiza nesta sexta-feira (3), o já tradicional “Desfio das Merendeiras”, que neste ano está em sua 4ª edição, com a temática “Livre para Criar”. A única exigência é que as participantes usem em suas receitas pelo menos três ingredientes provenientes da agricultura familiar.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, participarão do “Desafio” seis merendeiras, sendo três da Cozinha Piloto, uma da Escola Monteiro Lobato, uma da Creche Cora Coralina e uma da Creche Padre João. O evento, que será realizado na Cozinha Piloto do Município, começará às 7h com um café da manhã e, a partir das 8h, inicia-se a preparação dos pratos.

“O Desafio das Merendeiras visa promover o talento, a cultura, a criatividade e incentivar as manipuladoras de alimentos das escolas municipais de Campo Verde a ter suas preparações culinárias desafiadas, envolvendo também a culinária regional priorizando os gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar”, observou a nutricionista Larissa Paini, que, juntamente com as colegas de profissão Liliane Citeli, Elizandra Dal´Maso e Letícia Nunes, coordena o “Desafio das Merendeiras”.

O 4° “Desafio das Merendeiras” distribuirá R$ 1,8 mil em prêmio: R$ 1 mil para a primeira colocada, R$ 500 para a segunda e R$ 300 para a terceira, além de brindes para todos as participantes. Os pratos serão avaliados pelas juradas Andréia Clementina do Prado, nutricionista de Poxoréo, Rosangela de Carvalho Frederico, secretária de Educação de Itiquira e Eleine Carrijo Machado de Melo, secretária de Educação Pedra Preta.

Veja quem são as participantes e os pratos que serão preparados:

Arineia Pereira da Silva – Creche Cora Coralina – Canjiquinha mineira com costela suína e legumes

Divina Maria Pereira – Cozinha Piloto – Paella Escolar

Luciene Apolônio da Silva – Cozinha Piloto – Macarrão com carne suína moída e legumes/ salada de repolho com cenoura

Mara Graciele Dutra- Creche Padre João – Carne nutritiva e creme de milho cremoso

Micaeli Borges – Escola Monteiro Lobato – Farofa de cenoura com carne moída e arroz branco

Taiza Domiciano – Cozinha Piloto – Carne com creme de batata e arroz colorido